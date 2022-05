Die Bürstenbinderin: Eine Frau steht ihren Mann

Die Großhandelskauffrau zieht in die Werkstatt ein

Weil das Bürstenmachen ein freies Gewerbe ist und also keine Lehre durchlaufen werden kann, absolvierte Melanie Eckhardt in Wien die Ausbildung zur Großhandelskauffrau. „Danach war es für mich eine Herzensangelegenheit, das Handwerk in der Werkstatt von meinem Vater zu erlernen.“ Eineinhalb Jahre wurde geschuftet, ehe sie berichten konnte: „Ich kann alle Maschinen bedienen und jedes Stück herstellen.“