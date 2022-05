10,17! Sprintsensation von Markus Fuchs

Markus Fuchs hat mit einem Sensationssprint ein großartiges Liese-Prokop-Memorial in St. Pölten gekrönt! Bei einem zulässigen Rückenwind von 1,8 m/sek stürmte er über 100 m zu kaum für möglich gehaltenen 10,17 Sekunden! Damit rückte er an die zweite Stelle der „ewigen“ österreichischen Bestenliste vor. Nur Andreas Berger, später des Dopings überführt, war mit 10,15 Sekunden jemals schneller. Diesen Rekord stellte Berger bereits am 15. August 1988 in Linz auf.