„Erneuerbare Energien brauchen starke Netze“

Auf Schiene ist aber auch der Ersatzneubau des Umspannwerks in Güssing. Zugleich ist auch die Südburgenlandleitung in Vorbereitung. Sie soll von Rotenturm nach Güssing führen. Zugleich laufen zahlreiche weitere Baustellen dazu. „Ab 2023 wird an allen Ecken und Enden des Landes gebaut - schließlich wollen wir in kürzester Zeit möglichst viel Sonnenstrom in unser Netz bringen“, erklärt Netz-Burgenland-Geschäftsführer Wolfgang Trimmel.