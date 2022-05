F1-Legende Ecclestone in Brasilien festgenommen!

Freilich: Sonderlich beeindruckt zeigte man sich behördlicherseits nicht von dem angeblichen Versehen von Ecclestone. Der Brite wurde für einige Zeit am Flughafen festgehalten und befragt - ehe er gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von 6060 Reais (1175 Euro) wieder auf freien Fuß kam. Und umgehend per Privatflugzeug in die Schweiz abflog.