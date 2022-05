Russische Angriffe auf über 40 Städte im Donbass

Kiew spricht von „sehr schwierigem Moment an der Front“

Die Regierung in Kiew sieht ihre Truppen derzeit in einem „sehr schwierigen Moment an der Front“. Vor allem im Donbass im Osten des Landes gebe es erbitterte Kämpfe, erklärte Außenminister Dmytro Kuleba am Mittwoch beim Weltwirtschaftsforum in Davos. „Der Kampf um den Donbass ist sehr ähnlich wie die Kämpfe im Zweiten Weltkrieg. Einige Dörfer und Städte, sie existieren einfach nicht mehr“, sagte Kuleba in der Schweiz. „Sie wurden durch russisches Artilleriefeuer und russische Raketenwerfer-Systeme in Schutt und Asche gelegt.“