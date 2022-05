Moskau und Teheran wollen mehr kooperieren

Die russische und iranische Regierung wollen in den Bereichen Energie und Handel verstärkt zusammenarbeiten. Sie einigten sich beispielsweise darauf, in ihrem Handelsaustausch verstärkt ihre nationalen Währungen zu verwenden. Denkbar sind auch gemeinsame Investitionen in Gas- und Ölprojekte sowie ein Austausch von Öl und Gas.