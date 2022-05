Geld für S-Bahn-Tunnel: Hängt Salzburg Graz ab?

Auch in Salzburg wurde jahrelang über bessere Öffi-Lösungen diskutiert. Erst nach der Landtagswahl 2018 und der Gemeinderatswahl 2019 fand sich die ÖVP in der Position, in beiden Verkehrsressorts gestalten zu können. Landesrat Stefan Schnöll trieb das Projekt voran, die Planungsgesellschaft wurde gegründet, Experten wurden für den sogenannten S-Link ins Boot geholt. Diese haben sich aus zahlreichen Varianten für die unterirdische Version entschieden.