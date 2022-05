Mini-U-Bahn mit vielen Vor- und Nachteilen

Hohe Kosten: Alleine die Verlängerung vom Salzburger Hauptbahnhof bis zum Schloss Mirabell kostet an die 200 Millionen Euro. Wie viel der weitere Ausbau bis in die Akademiestraße, geschweige denn bis nach Hallein kosten wird, ist noch nicht abschätzbar. Zu viele Faktoren sind ungeklärt. Auch sind die allgemeinen Teuerungen in der momentanen Situation nicht abschätzbar.