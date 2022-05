Illegale Wasserentnahme? Pumpen sorgen für Unmut

Ein Bacherl, das in den Neusiedler See mündet, lässt die Wogen hochgehen in Neusiedl am See. „Man kann dem Wasserpegel des Sees beim Sinken zuschauen“, sagt „Krone“-Leser T. „Und dann kommen Private daher und beregnen mit dem Wasser aus dem Parndorfer Bach, einem der wenigen Zuflüsse zum See, ihre Grundstücke – Hauptsache, ihr Rasen ist schön grün!“