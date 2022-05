Comedian Hazel Brugger bringt Eltern zum Weinen

Das kabarettistische Talent der Mama hat Hazel Bruggers einjährige Tochter auf jeden Fall geerbt und bringt derzeit vor allem mit Slapstick zum Lachen: „Sie setzt sich gerne meine BHs als Hut auf, schaut sich im Spiegel an und sagt dann ganz laut ,boah!’“, ist Brugger stolz auf die ersten Performances des Nachwuchses. Trotz Familienlebens ist sie auf Social Media, mit einem neuen Kabarettprogramm und dem wöchentlichen Podcast „Nur verheiratet“ gemeinsam mit ihrem Mann Thomas Spitzer höchst aktiv. Wie schafft sie es, zwischen Spielplatz und Erbsenbrei auch noch Witze zu schreiben? „Zum Glück habe ich gute Freunde und Kolleginnen, die mir als Echo dienen. So kann ich die immer fragen: ,Ist das lustig?’ Denn durch den Schlafmangel weiß ich irgendwann gar nicht mehr, was mir selber gefällt.“