Die besten Ausflugstipps rund um Wien

1. Mountainbike-Spaß in St. Corona am Wechsel:

Die Wexl Trails in St. Corona am Wechsel sind ein Paradies für schneidige Mountainbiker jeder Alters- und jeder Könnerstufe. Das Mountainbike-Eldorado ist am Wochenende und an Feiertagen mit dem schnellen Direktzug (REX92 ab Wien Hauptbahnhof schnell erreichbar. Eintritt: sechs Euro (Kinder) bis neun Euro (Erwachsene).