Alkolenkerin (20) verlor auf A2 Kontrolle über Pkw

Um 2.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag war die 20-Jährige auf der A2 Südautobahn unterwegs, als sie unmittelbar vor der Ausfahrt nach Griffen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie krachte in einen dortigen Aufpralldämpfer. Der Pkw kam nach der Kollision am Dach liegend zum Stillstand. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde die junge Frau von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht.