ÖVP-Hiegelsberger schweigt zu Vorwurf der Willkür

Seltsam, wenn Politiker so gar nicht mitteilungsbedürftig sind. Wir hätten dem Landtagspräsident Max Hiegelsberger Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben, kommt er doch als früherer ÖVP-Landesrat im Prüfbericht des Landesrechnungshofes über vom Land großzügig geförderte Grundstücksankäufe in Unterach am Attersee mehr als schlecht weg.