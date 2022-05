Wie die Inflation Kids und Jugendliche belastet

Psychische Probleme häufen sich

Durch Ausgrenzung und Gewalt entstehen psychische Probleme. Angepackt und therapiert werden diese allerdings nur zu einem kleinen Teil. Denn die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist längst am Anschlag, bereits vor der Pandemie fehlte es an Ressourcen. Abermals tut sich ein gefährliches Missverhältnis auf: Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden unter psychischen Problemen, die Versorgung ist allerdings mangelhaft. „Mein Vorgänger Michael Rauch hat über die Jahre zigfach den Bedarf aufgezeigt und das Thema an die Politik herangetragen. Es ist also keineswegs so, als wären die Probleme über Nacht aufgetreten. Ganz im Gegenteil: Das Dilemma ist seit Langem bekannt!“