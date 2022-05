Affenpocken: Ansteckungsherd auf Kanaren vermutet

WHO warnt vor Ausbreitung in Europa

Die vor allem in Zentral- und Westafrika verbreiteten Affenpocken wurden seit Anfang Mai in mehreren europäischen und nordamerikanischen Ländern nachgewiesen. Nach ersten Fällen in Großbritannien gab es auch Meldungen aus den USA und mehreren europäischen Ländern. In Österreich wurde bisher kein Fall gemeldet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnte bereits vor einer Ausbreitung der Affenpocken in Europa. Im Sommer könnten Massenveranstaltungen, Festivals und Partys die Übertragung vorantreiben.