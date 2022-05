Fahrunfähig Maserati gecrasht - hoher Sachschaden

Kurz nach Mitternacht war ein Autofahrer in Richtung des Stadtzentrums von Frauenfeld unterwegs. Nach dem Verlassen eines Kreisverkehrs kam das Auto rechts von der Fahrbahn ab und prallte in eine Mauer. Beim Unfall wurde zwar niemand verletzt, am Maserati entstand laut Angaben der Kantonspolizei Thurgau allerdings ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.