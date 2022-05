Nehammer telefonierte mit Israels Premier Bennett

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat sich am Mittwochabend in einem Telefonat mit dem israelischen Premier Naftali Bennett über Möglichkeiten zur Deeskalation des Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und die bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und Israel ausgetauscht. Für Frieden in der Ukraine bedürfe es eines „umgehenden Waffenstillstands und Friedensverhandlungen im Rahmen des Istanbuler Prozesses“, so Nehammer. Das findet auch Italiens Premier Mario Draghi.