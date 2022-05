Erstversorgungsambulanz: Fünfter Standort eröffnet

Etablierung aller EVAs bis 2023

Mit der Eröffnung der EVA in der Klinik Donaustadt sind somit fünf Erstversorgungsambulanzen in Wien bereits in Betrieb und werden von den Patienten sehr gut angenommen. Im Sommer 2021 gingen die EVAs im AKH und in der Klinik Favoriten in Betrieb, im Herbst dann jene in der Klinik Ottakring und in der Klinik Floridsdorf. Die Ausrollung auf alle Standorte des Wiener Gesundheitsverbundes ist bis 2023 geplant.