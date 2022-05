Räubertrio nach sieben Monaten geschnappt

Verhaftung in Mailand

Schließlich konnte der 33-Jährige am 15. April 2022 am Flughafen Mailand-Malpensa (Italien) festgenommen werden. Er wurde bereits nach Österreich ausgeliefert und befindet sich in Österreich in Haft. Bezüglich des damals noch flüchtigen 31-Jährigen wurden von der Fahndungsgruppe in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Linz intensive Zielfahndungsmaßnahmen geführt und so konnte ermittelt werden, dass der 31-Jährige mehrere Bezugspunkte in unterschiedlichen europäischen Ländern hat und er sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in Rumänien aufhält.