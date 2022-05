Nachbarn schlugen wegen Verwesungsgeruch Alarm

Im Fall jenes Mannes, der seit sieben Monaten als möglicher Doppelmörder in Wien in U-Haft sitzt und gegen den in Kürze Anklage erhoben werden dürfte, sind nun weitere Details ans Licht gekommen: Bevor am 25. Oktober 2021 die Leiche eines 43-jährigen Mannes in der Wohnung des 52-Jährigen in Penzing gefunden wurde, hatten Nachbarn nämlich schon die Polizei wegen Verwesungsgeruchs alarmiert. Die Beamten bemerkten dann allerdings nichts Verdächtiges, die Wohnung wurde nicht durchsucht.