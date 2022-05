Ein neues kleines Bäumchen im Wiener Augarten

Es ist nichts Neues, dass aufgrund des Klimawandels für die Beseitigung von Hitzeinseln in der ganzen Stadt äußerst plakativ Bäume gepflanzt werden. Eine „für Äthiopien“ gepflanzte Baumhasel im Wiener Augarten mutet in der Hinsicht besonders kurios an - doch sie steht für den guten Zweck.