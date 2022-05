Lettland holt mit 3:2 gegen Norwegen ersten Sieg!

Lettland hat bei der Eishockey-WM in Finnland den ersten Sieg gefeiert! Die Balten gewannen am Montag in der Österreich-Gruppe B in Trondheim gegen Norwegen mit 3:2 (1:1, 2:0, 0:1). In Helsinki setzte sich Titelverteidiger Kanada gegen die Slowakei mit 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) durch und führt mit drei Siegen aus drei Partien die Tabelle der Gruppe A an.