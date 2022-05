Pragmatische Hilfe gegen den steigenden Strompreis

„Krone“: Ich hab’ schon einen möglichen Titel: „Stelzer will am Strompreis schrauben“.

Stelzer: (Lacht) Wenn das so leicht ginge, täte ich das gerne. Aber ja, es ist ein Riesenthema, mit dem man die Leute nicht alleine lassen darf. Als Ansatzpunkt gibt’s jetzt das Thema der „vom Himmel gefallenen Gewinne“. Bei diesen sogenannten „windfall profits“ muss man sich wirklich was überlegen. Aber ich glaube, ohne dass man in den Markt oder das Aktienrecht eingreift.