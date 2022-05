Krachender Hangrutsch als Folge des Starkregens

Ein Zeuge meldete am Freitag gegen 14 Uhr via Notruf, dass unter lautem Getöse der Hang neben der Fahrbahn der L1001 in Brunn im Gries (Gemeinde Schwand) Fahrtrichtung Braunau abgerutscht und die Fahrbahn unterspült sei. Ein gefahrloses Passieren der Fahrbahn war nicht mehr möglich.