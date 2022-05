Patientin: „Long Covid hat mir die Augen geöffnet“

Dass dieses Krankheitsbild schwer zu erforschen ist, liegt vor allem an den verschiedenen Symptomen, wobei alle Organsysteme betroffen sein können. „Es gibt verschiedene Erkrankungsursachen, die wiederum verschiedene Therapieansätze benötigen werden, dafür ist aber Forschung notwendig“, so Biesenbach, die betont: „Aktuell ist die Boosterimpfung wichtig. Diese verringert zumindest in gewissem Ausmaß die Wahrscheinlichkeit, an Long Covid zu erkranken.“