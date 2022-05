SPÖ wünscht sich Chefin für die Landesverwaltung

Land muss Vorbild für Wirtschaft sein

Immer noch zu wenig, meint SPÖ-Politikerin Renate Heitz als Anfragestellerin, die auch auf die mittlere Führungsebene blickt und dort Defizite ortet: „Frauen in Führungspositionen sind beim Land Oberösterreich noch deutlich unterrepräsentiert!“ In Zahlen: Auf Ebene der Abteilungs-, Gruppen-, und Referatsleiter haben wir ein Verhältnis von 66 Frauen zu 190 Männern und damit nur zirka 1:3.„ Stelzer brauche also jetzt eine klare Frauenförder-Strategie, “anstatt mit dem Verweis auf die Bezirkshauptleute und Direktoren abzulenken„, sagt Heitz streng. Das Land Oberösterreich müsse in Sachen Gleichstellung und Karrierechancen doch auch Vorbild für die Wirtschaft sein. Am besten mit einer Landesamtsdirektorin als “ermutigendes Rollenmodell". Hier ist die Personalauswahl ja alleinige Sache des Landeshauptmanns.