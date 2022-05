Finkensteinerin ist den Flurnamen auf der Spur

Die alten Flur- und Hofnamen sind in Österreich gerade unter Gemeindebürgern noch täglich in Verwendung. Für die Neuauflage ihres Buches hat die Finkensteinerin Luise Maria Ruhdorfer insgesamt 512 Flurnamen zusammengetragen. 83 Prozent davon sind slowenischen Ursprungs. Während sich so manche Begriffe leicht ableiten ließen, stand die Autorin bei anderen aber wieder vor einem Rätsel.