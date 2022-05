Verrottete Tennisbälle werden zum Umweltproblem

Bei einem Spaziergang im Wienerwald stieß sie an den Ufern des Alsbaches und an der Marswiese regelmäßig auf verrottende Tennisbälle. Jährlich dürften auf diesem Wege Hundertschaften an gelben Filzbällen, die aus Mangel an spielerischem Talent über den Zaun hüpfen, auf diesem Wege in der Vegetation landen und die Natur verschmutzen. Einige der Bälle waren schon in einem derart verrotteten Zustand, dass sie langsam eins mit der Pflanzenwelt wurden. Irene Holloway nahm sich der Problematik an, sammelte einige hundert Bällchen ein und übergab sie den Müllcontainern.