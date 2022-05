Haben wir Lockdown-Wellen nun endlich überstanden?

Masken sind im Sommer nicht sinnvoll, auch nicht in Räumen. Denn auch die Temperatur sorgt für eine geringere Überlebenszeit der Aerosole. Außer dort, wo sich Hochrisikopatienten aufhalten, etwa in Spitälern, Arztpraxen und Heimen. Nur ein Beispiel: Im Winter halten sich Viren in den Aerosolen mehrere Stunden, im Sommer acht Minuten.