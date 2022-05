Sechsfache Ländle-Power in den nordischen Kadern

Bei den Youngsters wurde der Dornbirner André Fussenegger vom C-Kader in den B-Kader hochgestuft, dort wird er mit dem Schoppernauer Niklas Bachlinger trainieren. Der Schwarzenberger Johannes Pölz verbleibt im C-Kader. Vervollständigt wird das Ländle-Team von Kilian Gütl, der Kombinierer schaffte den Sprung aus dem C- in den B-Kader. Einzig Dominik Kulmitzer wurde im Vergleich zur Vorsaison abgestuft, er scheint in den Kadern nicht mehr auf - doch auch für den Egger wurde eine Lösung gefunden. „Dominik kann im Stützpunkt Innsbruck trainieren, also ist er nicht ganz raus“, so Kraxner, „von dort kann er sich wieder hochkämpfen.“