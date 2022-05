Sohn fand seinen Vater (61) tot unter Wagen

Ein grauenhafter Arbeitsunfall hat sich am Donnerstag in Kirchberg bei Mattighofen zugetragen. Der 61-jährige Gerhard S. wollte ab 14 Uhr Arbeiten an seinem Pkw durchführen, die Bremsen reinigen und ein Element am Unterboden zu reparieren. Dazu hob er das Fahrzeug mit einem Wagenheber an.