In dieser Kärntner Gemeinde hatte es 30 Grad!

Die 30 Grad-Marke wurde heute in St. Andrä im Lavanttal geknackt. Nur knapp dahinter lagen laut Ubimet Dellach im Drautal (29,5), Villach (29,3) und Klagenfurt (28,4). Viele kühlten sich bereits in den Kärntner Seen - wie etwa im Keutschacher See - ab. Heute sollen die Höchstwerte bei 25 Grad liegen. Am Nachmittag nahm die Gewitter-Wahrscheinlichkeit aber zu.