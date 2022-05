Freundschaft & Lernen über Grenzen hinweg

Erst vor kurzem nahmen einige Schülerinnen von Ehrental auch am Austauschprogramm in Slowenien teil. Montag kamen im Zuge des Festaktes auch sechs Austauschschüler aus Slowenien mit Vertretern ihrer Schule nach Klagenfurt. „Sie sind im Internat untergebracht und lernen den Schulbetrieb in Ehrental kennen.“ In den vergangenen zehn Jahren seien zudem auch viele neue Freundschaften zwischen Schülern und zwischen Lehrern entstanden. Im Innenhof der LFS Ehrental wurden deshalb symbolisch für den harmonischen Austausch die Namen der Schüler auf den Baum gehängt und der Festplatz wurde mit unvergesslichen Erinnerungsfotos geschmückt.