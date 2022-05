Supergrätzel und Schandflecke - Wiener am Wort

Wir suchen die größten Schandflecke

Keine Bäume, viel Grau, Trostlosigkeit. Auch in Wien gibt es hässliche Orte. Der Christian-Broda-Platz bei der Mariahilfer Straße ist ein Planungsfehlgriff sondergleichen: viele Stangen, viel Asphalt, viel Hässlichkeit - und ein Hitzehotspot im Sommer. Oder Teile der Gumpendorfer Straße, in denen Bäume offensichtlich verboten worden sind. Die Betonwüste in der Seestadt Aspern nicht zu vergessen. Und so weiter. So schön Wien in seinem Gesamtkonzept auch ist, wie in jeder Großstadt gibt es auch bei uns ein paar Schandflecke. Welche Grätzel gehören ganz dringend verbessert, und wie würden Sie das anstellen?