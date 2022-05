„Wenn ich sage, was ich denke, werde ich gesperrt“

Ob Altach am Samstag (17.00 Uhr, live auf sportkrone.at) im vorletzten Spiel der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga bei der Admira auf Felix Strauss bauen kann, steht noch immer in den Sternen. Das Schlusslicht hat gegen die Sperre des 21-jährigen Innenverteidigers Berufung eingelegt, allerdings noch immer keine Antwort erhalten. „Wenn ich sage, was ich darüber denke, werde ich zwei Jahre gesperrt“, sagte ein verärgerter Altach-Trainer Ludovic Magnin am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.