„Es ist eine Frechheit. Ihr macht das ganze Spiel kaputt“, fauchte Strauß beim Abgang hörbar auch im TV. Und legte nach: „Jedes Spiel, ihr macht jedes Spiel kaputt.“ Sein Trainer Ludovic Magnin „vermisste eine Linie“ bei den Entscheidungen insgesamt, versuchte sich aber in Zurückhaltung. „Man kann den Penalty geben, man kann die zweite Gelbe geben. Aber die erste Gelbe tut mir weh. Bei diesen zwei Fouls von ihm dann Rot, das ist schwer zu kauen. In so einem Spiel, wo so viel am Spiel steht“, gab der 43-Jährige bei „Sky“ an und forderte im Hinblick auf die VAR-Entscheidung vor dem Elfer, den Unparteiischen „ein bisschen mehr Freiheit“ zu geben.