Tigerhai-Babys wechseln Zähne schon im Mutterbauch

Der häufige Zahnwechsel und die mehrfache Änderung der Zahnform sind für Wissenschaftler vorteilhaft, aber auch eine Herausforderung. Denn sie haben dadurch sowohl von lebenden als auch von fossilen Knorpelfischen eine unglaubliche Menge an Zähnen, anhand derer sie untersuchen können, wann und wie welche Art entstanden beziehungsweise wieder ausgestorben ist. Es fehle allerdings bisher an systematischem Wissen, erklärte Julia Türtscher vom Institut für Paläontologie der Universität Wien in einer Aussendung. Detaillierte Beschreibungen von Zahnformen und deren Änderung seien für die meisten Arten kaum vorhanden.