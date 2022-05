Sensationeller Saisonauftakt von Weißhaidinger

„Auch wenn die Versuche ungültig waren - das war Lukis bester Wettkampf aller Zeiten“, schwärmte Trainer Gregor Högler. Man kann gespannt sein, was da heuer noch alles kommt. Die WM in Eugene im August und die EM in München könnten die (vorläufigen) Höhepunkte in Weißhaidingers Karriere werden!