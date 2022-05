„In Spanien eher unüblich!“ Alaba begeistert Real

Alaba „hat viele überrascht“

Neues Team? Kein Problem! Von Tag eins an hatte man das Gefühl, Alaba sei ein absoluter Leader bei Real. „Er bringt eine ganz neue Art in die Mannschaft, so wie er mit seinen Mitspielern redet, sie anfeuert und wie er mit ihnen Tore bejubelt, ist das eine ganz andere, herzlichere Art, als man es vom ebenfalls sehr leidenschaftlichen, aber auch etwas ‘herrscherischen‘ Sergio Ramos kennt“, beschreibt Nils Kern, Chefradakteur von REAL TOTAL, die Rolle des Österreichers. „Dass er direkt zum neuen Abwehrchef aufstieg, hat viele überrascht, aber wenn man ihn beobachtet, ist es nur logisch!“ Kern kennt Real wie kein Zweiter, war bereits mehrfach bei TV-Sendern wie Sky als „königlicher“ Experte zu Gast und zuletzt auch Teil von DECODED Real Madrid bei DAZN.