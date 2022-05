Stadl- statt Stadtfest in Neusiedl am See

Stadlfest am Stadtfest-Termin

Ganz ohne Fest muss man in Neusiedl am See aber am ersten Samstag im August, dem normalen Stadtfest-Termin, auch nicht auskommen. Denn wie bereits im Vorjahr, wird es auch heuer das „Stadlfest“ im Weinwerk geben. „Beim Stadlfest wird den ganzen Tag über das Weinwerk bespielt“, schildert Sövegjarto. Da gibt es aufgeteilt auf drei Bereiche Livemusik und Lesungen vom Feinsten.