So soll Leben in den Spittaler Stadtpark einkehren

„Wir können uns glücklich schätzen, einen Park mitten in der Stadt zu haben. Viel zu wenig wird dieser für Feste und ähnliches genutzt. Das Potenzial der Grünfläche muss unbedingt ausgeschöpft werden“, sind sich Vertreter von Spittal einig. So plant die Stadt, mehrere Events und Ausstellungen direkt im Park zu veranstalten. „Dabei soll eine Bühne für die Kunst, Kabarettisten, Jungtalente wie Poetry Slam und vieles mehr geschaffen werden“, sagt Gemeinderätin Evelyn Köfer. „Mir schweben auch Veranstaltungen wie die Donnerszenen in Klagenfurt vor.“