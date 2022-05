1. Öko-Sprühfahrt: ÖBB stoppen Glyphosat-Einsatz!

Zitternd und wie ein Pferd, das unbedingt schon losgaloppieren will, harrt der „Greentracker“ am Wiener Hauptbahnhof seines ersten Einsatzes. Noch sind die Sprühdüsen trocken, doch gleich außerhalb der Station werden jene Mittel aus ihnen schießen, die das Unkraut auf und um die Schienen in Schach halten. „Aus Sicherheitsgründen mussten und müssen wir die unerwünschten Beikräuter entfernen“, erläutern ÖBB-Chef Andreas Matthä und seine Nachhaltigkeitsbeauftragte Evelyna Klein.