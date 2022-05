Parkplatz im Auwald trotz Baubescheid nicht fix

Rund um den Auwald beim Toskanapark in Gmunden gehen die Wogen wieder hoch. Der Verein Wald statt Parkplatz lädt am 21. Mai zu einem Protestmarsch auf der Esplanade. Demonstriert wird gegen den Bau von 227 Parkplätzen. Diese sind für ÖVP-Stadtchef Stefan Krapf aber plötzlich gar nicht mehr so fix.