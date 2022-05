„Meisterstück“ mit Konsequenz

„Ein Remis wäre wohl gerecht gewesen. Sie waren unglaublich ambitioniert und brachten uns mit ihrer Schnelligkeit recht oft in Bedrängnis“, resümierte Schattendorf-Coach Alfred Wagentristl. Dessen Team den Titel mehr als verdient hat. Ausgenommen zweier klarer Pleiten im Frühjahr spielte man eine außerordentliche Saison und ließ die Konkurrenz souverän hinter sich. Mit Blick auf die Tabelle und dem (momentanen) Vorsprung von 14 Punkten auf den ersten Verfolger Rohrbach, kann man schon fast von einer Zwei-Klassen-Gesellschaft sprechen. Doch das „Meisterstück“ kam nicht von ungefähr - ein konsequenter Weg ist dafür verantwortlich. „Wir sind über die Monate als Mannschaft gewachsen und eine richtige Einheit geworden. Mit viel Kommunikation und Herzblut eines jeden einzelnen war das möglich“, so Wagentristl, der sich auch „bei allen Beteiligten neben dem Platz bedanken will. Ob Platz- und Zeugwart oder Vorstand, jeder hat seinen Teil dazu beigetragen“.