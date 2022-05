Mahrer für Entkopplung von Strom- und Gaspreis

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer (ÖVP) spricht sich in der Diskussion über die hohen Strompreise für eine temporäre Änderung des sogenannten Merit-Order-Prinzips bei der Strompreisbildung aus. Dieses Prinzip besagt, dass sich der Strompreis nach dem teuersten Kraftwerk richten muss. Trotz hohem Anteil erneuerbarer Energien am heimischen Energie-Mix ist der Strompreis somit an den Gaspreis gekoppelt.