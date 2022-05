Fünf junge Frauen mischen Kontrabass-Gruppe auf

Zwischen 15 und 20 Kilo wiegt ein Kontrabass. Beim Fotoshooting mit der „Krone“ schnappen die fünf jungen Musikerinnen ihre Instrumente aber mit geübtem Griff und tragen sie fröhlich plaudernd treppauf, treppab durchs ganze Linzer Musiktheater, bis das richtige Motiv gefunden ist: „Sicher ist es manchmal mühsam, etwa im Zug, wo man schon mal Gepäckzulage für den Kontrabass zahlen muss. Aber mittlerweile gibt es zumindest Rollen, die man an der Hülle befestigen kann, was den Transport sehr erleichtert“, erzählt Anna Gruchmann (28) vom Alltag mit ihrem besonderen Instrument. Sie ist eine von fünf Frauen in der Kontrabass-Gruppe des Linzer Bruckner Orchesters. Wie ihre Kolleginnen Sarah Bruderhofer (30) und Christina Kaser (32) hat sie einen fixen Vertrag, während Selin Balkan (26) und Anna Kögler (23) eine Akademiestelle inne haben, die diesen Sommer nach drei Jahren ausläuft. Alle haben die Zeit zusammen genossen: „Wir haben eine Gaudi, wir sind Freundinnen. Das genieße ich sehr“, so Kaser.