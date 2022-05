Engerling ist nicht gleich Engerling!

Nicht jeder Engerling ist ein „Schädling“

Allerdings warnt der Biologe Klaus Zimmermann (inatura Dornbirn) davor, alle Engerlinge in einen Topf zu werfen. Auch wenn sie sich äußerlich ähneln, so unterscheiden sich die Arten doch erheblich. Etwa durch ihre bevorzugte Kost: So lieben etwa die Rosenkäferengerlinge abgestorbenes Pflanzenmaterial. Daher sollten sie für Gärtner kein Ärgernis darstellen. Im Gegenteil, diese Engerlinge verwandeln organisches Material in hochwertigen Humus. Wer also Rosenkäfer-Engerlinge im Beet findet, sollte sie in den Komposthaufen befördern. Dort sind sie am besten aufgehoben.