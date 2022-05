Erste Fälle in Österreich: GECKO beobachtet Lage

Neue Omikron-Subvarianten rücken in Fokus

Man sei „weiterhin in die Vorbereitungen für den Herbst vollinhaltlich eingebunden“, steht in dem am Samstag veröffentlichten Bericht zur jüngsten Sitzung vom 3. Mai. Aktuell zunehmend in den Fokus rücken die neuen Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5. In Südafrika dominieren sie das aktuelle Geschehen und lassen die Neuinfektionen seit zwei Wochen weiter steigen. Teilweise auch die Patienten im Spital.