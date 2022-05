Was zum Geier soll denn der Doppeladler?

Wie gut, dass wir auch noch banale Probleme haben. Etwa politische Bekleidungsfragen. Der Pullover, den Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner im Festzelt am Urfahranermarkt am 1. Mai trug, sorgt seither für Debatten. In der Bundes-FPÖ, in der oö. Landespolitik - und sogar bei Rechtsextremismusforschern wie Bernhard Weidinger vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands.