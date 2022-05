Wacker-Marsch: „Flagge zeigen, Zeichen setzen!“

Konkurs hätte Folgen auf Aufstiegskampf

Der unfreiwillige Absteiger Wacker Innsbruck erlitt am Freitagabend eine 2:3-(1:1)-Heimniederlage gegen SV Horn, Matchwinner war Horns Okan Yilmaz mit einem Doppelpack (37., 62.). Am Donnerstag hatten die Tiroler erklärt, auf einen Einspruch gegen die negative Lizenzentscheidung zu verzichten. Jetzt zittert die Liga zwei vor dem Exodus von Wacker. Denn sollten die Schwarzgrünen die Meisterschaft nicht zu Ende spielen, würden alle Ergebnisse der Tiroler gestrichen. Was Einfluss auf die Aufstiegsfrage hätte.